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42 şüphelinin yakalanması için merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon

'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen ve mühendis gibi kamu kurumlarından ihraç edilmiş kişilerinde arasında bulunduğu zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

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42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon
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