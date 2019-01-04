CHP’den bu kez Yunanca afiş skandalı

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca hazırlattığı yeni yıl kutlaması afişinde Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak kullanılması tepkiyle karşılandı. Gürkan, yeni yıl öncesi "2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin" mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlattı. Bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi'ne asıldı. Yunanca afişte Edirne ismi "Adrianoupolis" olarak yer aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bu duruma tepki gösterildi. Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, "Yunanca ve Bulgarca yeni yıl mesajları direklere asıldı. Eyvallah, güzel bir hareket. Bulgarca olan kutlamada Edirne yazıyor. Fakat Yunancada... Burası Bizans'taki Adrianopolis değil Sayın Başkan. Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış, serhad şehri Edirne. Şaşırmayın. Her paylaşımda kullandığınız Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yol bu değil. Atam bu toprakları 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek aldı. Yol bu..." ifadelerini kullandı.