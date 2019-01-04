FETÖ’cü hesaplardan PKK propagandası!

BUGÜN NELER OLDU

İnternette suç içeriklerinin araştırılması amacıyla kurulan ve 7/24 görev yapan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sanal polis devriyeleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan binlerce hesabın arkasında FETÖ olduğunu ortaya çıkardı. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; son bir yılda sosyal medyada PKK propagandası yapan, nefret söylemleri içeren paylaşım yapan hesapları yöneten 8 bin 519 kişinin FETÖ örgütü ile direkt bağlantısı tespit edildi. 125 sayfalık rapora göre; PKK, ülke içinde başta metropoller olmak üzere gerçekleştirmeyi planladığı bir takım provokasyon eylemlerini ve örgüt propagandasını kendi medya organlarından yaparken, FETÖ üyesi kişiler de PKK'nın bu çalışmasını sosyal medyayı kullanarak daha geniş kitlelere yaymaya çalıştı. PKK propagandası yapan 110 bin 646 sosyal medya hesabını tespit edildi. Hesaplardan 42 bin 606'sı IP adreslerindeki konumlarıyla deşifre edildi. Bu tür siber faaliyet içerisinde yer alan 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 3 bin 575'i tutuklandı. Haklarında yasal işlem yapılan 18 bin 376 kişiden 8 bin 519'unun darbe girişiminin ardından kendisi veya ailesinden en az 1 kişi hakkında FETÖ'den yasal işlem yapılmış, halen kan veya aile bağından olan kişilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı veya cezaevinde olduğu belirlendi.