Hakan Atilla hakkındaki davanın reddini istedi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'DEKI İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istedi. Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi. Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığın kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise "adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü'' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu. AA