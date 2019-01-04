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’da şehidin kanı yerde kalmadı

’da terör örgütünce düzenlenen roketli saldırı ardından şehit düşen askerin kanı yerde kalmadı. Düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 20:27 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 20:28
Iğdır’da şehidin kanı yerde kalmadı

Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK'lı teröristlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 asker şehit düşmüştü. 2 asker de yaralanmıştı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar için düğmeye basıldı.

Çalışmalar kapsamında şehit askerin kanı yerde kalmadı. Bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda biri ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel malzeme de ele geçirildi

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Iğdır’da şehidin kanı yerde kalmadı
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