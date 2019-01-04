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Katledilen öğrenciler anıldı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Katledilen öğrenciler anıldı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 11 yıl önce bomba yüklü aracın, askeri servis aracının geçişi sırasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. İlk tören bombalı saldırıda hayatını kaybeden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği 73 kişinin yaralandığı saldırının gerçekleştirildiği Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yapıldı. Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, yaptığı açıklamada, şehit olanların 6'sının çocuk, diğerinin ise kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlattı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bütün şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki bu kararlı yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek" dedi. Saldırıdan yaralı kurtulan Vedat Bora ise "İnadına eğitim hakkımızı çalmaya çalışan zihniyete karşı pes etmedik" diyerek terörü lanetledi.
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Katledilen öğrenciler anıldı
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