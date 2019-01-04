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ve hakkında flaş gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ve soruşturma kapsamında sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan sanatçı ve ’ın adli kontrol tedbirine yaptıkları itiraz reddedildi.

Giriş Tarihi: 4.1.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 11:12
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında flaş gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in haklarında verilen Adli Kontrol Kararına itirazları, ilgili Sulh Ceza Mahkemesi'nce incelenerek; şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin Adli Kontrol Kararını veren İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliği'nin dayanak yaptığı mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle adli kontrol kararına yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verilmiştir" denildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında flaş gelişme
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