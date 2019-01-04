Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında flaş gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in haklarında verilen Adli Kontrol Kararına itirazları, ilgili Sulh Ceza Mahkemesi'nce incelenerek; şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin Adli Kontrol Kararını veren İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliği'nin dayanak yaptığı mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle adli kontrol kararına yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verilmiştir" denildi.

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