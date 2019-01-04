MHP’li Erhan Usta ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edildi. 9 Ocak'ta toplanacak MYK'da da Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı davranılmaması ve ittifakı zedeleyici söylemlerden kaçınılması konusundaki hassasiyetlere vurgu yapılacağı öğrenildi. MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, Usta'nın parti tüzüğü gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığı'na sevk edildiğini" belirtti.