Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya'da

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı) Çalışanlarımızın, asker, sivil, mühendis herkesin rahat olması lazım, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok. Ülkemizin ve milletimizin yararına olacak şekilde, orada çalışanların hakları, hukukları gözetilecek şekilde, onların özlük haklarında bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor"

SAKARYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı"na ilişkin, "Çalışanlarımızın, asker, sivil, mühendis herkesin rahat olması lazım, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok. Ülkemizin ve milletimizin yararına olacak şekilde, orada çalışanların hakları, hukukları gözetilecek şekilde, onların özlük haklarında bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor." dedi.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Sakarya Valiliği'ne gelen Bakan Akar'ı, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce karşıladı.

Burada anı defterini imzalayan Akar, Vali Nayir ve diğer protokol üyeleriyle daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikasında görevlilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Fabrikadaki faaliyetlerle alakalı gerekli açıklamaları dile getirdiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Biraz önce de Sayın Valimizi ziyaret ettik, kendileriyle de görüştük. Herhangi bir sorun yok. Her şey planlandığı şekilde, kontrollü olarak devam ediyor. Bundan sonra işçilerimizin rahat olması lazım. Çalışanlarımızın, asker, sivil, mühendis herkesin rahat olması lazım, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok. Her şey ülkemizin ve milletimizin yararına olacak şekilde, orada çalışanların hakları hukukları gözetilecek şekilde, onların özlük haklarında bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor. Kazasız belasız bu işi bitireceğiz inşallah."