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O teröriste 2 kez ağır 218 yıl hapis cezası

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
O teröriste 2 kez ağır 218 yıl hapis cezası
Diyarbakır'da askeri araca attıkları roketle yoldan geçen Seyhan Genç'i (60) öldüren ve saklandığı evde sahte kimlik ve silahıyla yakalanan terörist Süphan Çabuk, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. 2 yıl 16. Zırhlı Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait servis aracı ile zırhlı polis aracına saldırı düzenleyen teröristler, roketle yoldan geçen Seyhan Genç (60) adlı kadını katletmişti. Terörist Çubuk, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, yoldan geçerken açılan ateş sonucu Seyhan Genç adlı kadını öldürmekten 2 kez ağır müebbet hapis cezasına, 6 güvenlik görevlisini öldürmeye teşebbüsten de 6 kez 18'er yıl olmak üzere 108 yıla, kamu malına verdiği zarar nedeniyle 110 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.
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O teröriste 2 kez ağır 218 yıl hapis cezası
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