Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı var…

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.



Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

İSTANBUL'DA 11 İLDE OPERASYON: 42 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen ve mühendis gibi kamu kurumlarından ihraç edilmiş kişilerinde arasında bulunduğu zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE DE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.