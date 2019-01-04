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'ta zanlısı doktora gözaltı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 15:21

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir doktor hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte "mahrem imam" olduğu ileri sürülen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli doktor S.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

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Sivas'ta FETÖ zanlısı doktora gözaltı
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