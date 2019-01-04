TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere ilişki önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İstanbul projelerimizin ipuçlarını 7 Ocak'ta vereceğiz" dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak.

Yıldırım açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana kadar partiler tarafından açıklanan 2 aday var. Cumhur İttifakı adayı ve diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu.... Kendisine başarılar diliyorum.

7 Ocak Pazartesi günü projelerimizin ipuçlarını vereceğim. Prensibimiz konuşmak değil daha çok dinlemek.

ADALAR'DA FAYTON TARTIŞMASI

Ticari amaçlı kullanılmasını doğru bulmuyorum. Tasvip etmiyorum. Hayvan haklarını korumak görevimiz. Oradaki esnafla görüşerek bu rezilliğe bir son vereceğiz.

TBMM'de bir kanun teklifi gündeme gelecek.

DENİZ BAYKAL'I ZİYARETİ

Eski günlerden yad ettik. Kendisine acil şifalar diliyorum.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan önemli mesajlar