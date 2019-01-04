‘Tek tip kadın modeli oluşturulmaya çalışılıyor’

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KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ne yazık ki günümüzde tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturulmaya çalışılıyor" dedi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 45'inci temsilciliğini Aksaray'da açtı.Törende konuşan KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek şunları söyledi: "KADEM, bu toprakların birikiminin harmanlandığı bir mecra. KADEM olarak bizler bu toprakların kadınlarına yabancıların gözlükleriyle bakmıyoruz. Sorunlarımızı kendi değerlerimiz, kendi kavramlarımız, kendi hassasiyetlerimiz ışığında ele alıyoruz. KADEM'in en önemli motivasyonlarından biri kadınlarımıza kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmaktır. Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor. Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorunsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmez isek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Oysa bizim kendi referanslarımıza kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var" diye konuştu.