Terörle mücadelede işbirliğimiz artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i yeni yılın ilk konuğu olarak ağırladı. Erdoğan, Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği ve tüm dünyaca takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıkmıştır, tabi bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan edilmiştir. Binlerce Iraklı kardeşimiz bu esnada maalesef şehit oldu. Türkiye, bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir.Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabaları her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu gerek altyapı, gerek üstyapı bütün bu süreç içinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Irak'ın kendi ayakları üstünde durması bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından son derece önemlidir. Irak'ın yeniden imarı için Kuveyt'te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Çatışmalarda zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız. Altyapısıyla üst yapısıyla adımlar atılarsa inanıyorum ki bu sıkıntılı birkaç yıl içinde çözer. Irak bundan sonra çok daha rahatlayacaktır.Görüşmelerimizde ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ulaştırma, gümrük, enerji ve su gibi alanlarda işbirliğimizin artırılması imkanlarını da ele aldık. İkili ticaretimizde 2013 yılında 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim hem bunu 20 milyar dolara yükseltelim.Hepsinden önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz.Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih, Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin katkısını beklediklerini söyledi. Salih, Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, "Çok net bir mesajımız var. Irak artık iyi bir döneme girmek üzere. Yeniden imar ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenerek bölgede rolü güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettiğimiz konumda olmayı arzulamaktayız. Kardeş ve komşu Türkiye'ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla da gelmiş bulunmaktayız. Irak, Türkiye ile gerçek anlamda bir işbirliği ve stratejik ortaklığı arzulamaktadır. Bu ortaklık tüm bölgeye hizmet edecektir" dedi.BaşkanErdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdimlerin ardından büyükelçiler Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.