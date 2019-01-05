ABD’liler FETÖ’nün 15 Temmuz’daki rolüne ikna oldu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖele başının iadesiyle ilgili olarak Türkiye'ye gelen ABD heyeti önceki gün Ankara Adliyesi'ne geldi. 7 kişilik heyete Akıncı iddianamesini hazırlayan Başsavcı vekili Ramazan Dinç ile Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki rolünü anlatan 45 dakikalık bir sunum yaptı. Sunumda Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağlantıları anlatıldı.Ardından akıncı davasını takip eden heyet, FETÖ'cü sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Bıyık ve Halil İbrahim Yıldız'a çeşitli sorular sormuştu. Heyetin Bıyık'a 50, Yıldız'a 40 Batmaz'a ise 150 soru yönelttiği öğrenildi. Batmaz kaçamak yanıtlar verirken Bıyık'ın sorulara "Önceleri dini bir yapılanma olarak biliyorduk. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bunun bir terör örgütü olduğunu anladık" yanıtını verdiği öğrenildi. Heyetin Bıyık ile Yıldız'ın ifadeleri ile savcıların sunumu sonucu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ikna oldukları kaydedildi. ABD'li heyet daha sonra Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarından yetkililer ile MASAK görevlilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, FBI'ın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması masaya yatırıldı. Heyetin FETÖ'nün kaçırdığı paralara ilişkin bilgiler aktardı. Türk yetkililerin de FETÖ'nün mali suçlarına ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.