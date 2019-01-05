‘Cumhur İttifakı beka beraberliğidir’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik teşkilatlara genelge gönderdi. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimden yüz akıyla çıkmasının, öncelikli arzuları olduğunu vurgulayan MHP lideri Bahçeli, "Bu seferki seçimler, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp, meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. 31 Mart 2019'da 'Cumhur İttifakı'nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünün müstahkem müjdesi olacaktır" dedi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır" diye konuştu.