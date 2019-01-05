Erdoğan’dan İmran Han’a FETÖ teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıldaki ikinci konuğu Pakistan Başbakanı İmran Han oldu. Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Han ile Erdoğan, cuma namazını dün Millet Camisi'nde birlikte kıldı. Erdoğan ve Han, aynı makam otomobiliyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erdoğan, Han'ı burada törenle karşıladı. Külliye kapısında tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Han, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan ve Han, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Heyetler arası görüşmede aramızda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel özellikle de FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Çünkü FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Yüksek Mahkeme'nin Pakistan'da ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfı'mıza teslimi, bunlar tabi ki memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum"Başbakan İmran Han göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Kendisini bu vesileyle özellikle seçimlerde göstermiş olduğu başarı için tebrik ediyorum. İmran Han aynı zamanda bir sporcu. Özellikle kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan Sayın İmran Han'ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Takımının kaptanı olması hasebiyle de kaptan sıfatıyla anılan bir özelliğe sahipti. Ben de tabi futbolda takımımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım. Biz de onunla anıldık, anılıyorduk.Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Han için verdiği yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldı.Kendisi tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim dün Konya ziyaretiyle bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler. Sayın Başbakan'ın Ankara'ya gelmeden önce Konya'da Hz. Mevlana'nın kabrini ziyaret etmesi, bu hürmetin ve muhabbetin de bir nişanesidir.Türkiye ve Pakistan dostluk bağlarının kökleri tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik en kritik zamanlarda milli davalara verilen destekle pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerimiz de ülkemizle güçlü dayanışma içindedir. İslamabad'daki üç okul ve yönetim binasının Vakfımıza devredilmesi bunun en güzel ifadesidir. Bu vesileyle yukarıda Sayın İmran Han'a şükranlarımı ifade ettim, milletim adına da ifade ediyorum.Türkiye Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısının müteakip toplantısının İslamabad'da gerçekleştirilmesi temennimizi paylaştık. Bu yıl içinde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Afganistan- Pakistan-Türkiye arasındaki İstanbul zirvelerini devam ettirelim istiyoruz. Üçlü zirveyi de büyük ihtimalle 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu üçlü zirve birçok sıkıntının aşılmasına vesile olacaktır.Pakıstan Başbakanı İmran Han ise şöyle dedi: "Bizim dedelerimizin nesli Türkiye o zaman Kurtuluş Savaşı mücadelesini verirken neler yaptılar, o zaman para toplayarak Türkiye'de bağımsızlığı için mücadele edenlere destek oldular. Bu dedemden babama, babamdan bize geçti. Ben halen ne kadar gurur duyduklarını biliyorum. İlişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşımak istiyoruz, şimdiye kadar ulaşılmamış bir seviyeye çıkartmak istiyoruz. Pakistan ve Türkiye bundan sonra birbirine çok daha yakın iki ülke haline gelecek." İmran Han, 5 yılda 5 milyon konut inşa etme planları olduğunu belirterek, Türkiye'nin konut konusundaki tecrübelerinden ders çıkarmak istediklerini söyledi. Han, ayrıca sağlık ve eğitim reformları konusunda Türkiye'yi örnek almak istediklerini belirtti. Erdoğan ile Suriye konusunu görüştüklerini belirten Han, "Suriye halkı çok fazla ızdırap çekti. Suriye'ye barış gelmesi ve Suriye halkının ızdırabının kalkması için dua ediyoruz. Türkiye'ye bu konudaki çalışmalarında başarılar diliyorum. DEAŞ ile mücadelede Pakistan Türkiye'nin her zaman yanındadır" diye konuştu.