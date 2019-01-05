FETÖ, DEAŞ ve PKK küresel tehdit

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen, "2. Avrupa Müslümanları Buluşması" sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuduğu sonuç bildirgesinde de şu ifadeler yer aldı: "İslam coğrafyasında, fitne, tefrika ve anarşi unsuru olan FETÖ, DEAŞ, PKK, Boko Haram, eş-Şebab gibi terör örgütleri, İslami kavramları ve insani değerleri istismar etmektedir. Söz ve eylemleri ile sürekli Müslümanları hedef alan ve İslam'ın aydınlık yüzünü karalamaya çalışan bu terör örgütleri yeryüzündeki bütün Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve musibettir. "