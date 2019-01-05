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duyurdu! Bunu yapmanın cezası 250 !

, acil çağrı numaralarına yapılan aramaların büyük çoğunluğunun asılsız ve gereksiz çağrılar olduğunu, bu numaraları gereksiz yere meşgul etmenin 250 cezasının bulunduğunu açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 23:42
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bunu yapmanın cezası 250 TL!
İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma Hattı'na yapılan aramalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu numaraları gereksiz yere meşgul edenlere 250 Türk lirası para cezası verildiği aktarıldı.
Bakanlığın 2018 yılı için paylaştığı verilere göre; 112 Acil Çağrı ihbarlarının yüzde 36,58'i asıllı, yüzde 63,42'si asılsız ihbar olarak tespit edildi. 155 ihbarlarının yüzde 15'i gereksiz çağrı, yüzde 30'u bilgi talebi, yüzde 53'ü asıllı ihbar, yüzde 2'si asılsız ihbarlar. 156 çağrılarının ise yüzde 83'ü asıllı ihbar olurken, yüzde 17'si asılsız ihbarlardan oluştu.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bunu yapmanın cezası 250 TL!
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