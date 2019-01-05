Irak’ın kuzeyinde silah kazası: 1 şehit

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen (22) şehit oldu. Şehit Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, İstanbul Kartal'da oturan ailesine verildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Ülgen'in bugün ikindi vakti Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda 3 AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar silahı ile silaha ait 11 anti-tank mühimmatı, 10 sevk fişeği ve 200 biksi tüfeği mühimmatı ele geçirildi.