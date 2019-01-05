İstanbullu’nun gönlüne girmeyi vaat ediyorum

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazı kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili belediye başkan ve adayları, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve MHP'li belediye başkan adayları eşlik etti. 39 ilçe ve büyükşehir olarak 31 Mart akşamı kentin geleceği için hizmete başlayacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz.Cumhur İttifakı'yla 24 Haziran'ı başarıyla geçirdik. Şimdi yine Cumhur İttifakı ile 31 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz. İnşallah İstanbullular'a sadece hizmet değil, İstanbullular'ın gönlüne girmeyi, İstanbullular'ı da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vaat ediyorum.Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul için çok şeyler yaptı. Bizler de İstanbul'a hizmet için yollardayız.(Adalar'daki fayton sorunu) Son yıllarda oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun bir insani yanı yok. Buradaki sorun da neyse oradaki faytoncularla görüşerek bu rezilliğe son vereceğiz.Yıldırım, Eyüp Sultan Camisi çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Seçimlerde başarı dileyen vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, fotoğraf çektirdi.