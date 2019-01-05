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Ak Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Peki, Ak Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı olan kimdir?

Giriş Tarihi: 5.1.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 16:32
Ak Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen kimdir?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 12 Temmuz 1973 yılında doğan ve ilkokulu Akhisar Misak-ı Milli ilkokulunda okuyan Evrim Özen, ortaokulu Balçove Ortaokulunda, liseyi ise İzmir Selma Yiğit Alp lisesinde okumuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 yılında mezun olan Evrim Özen çalışma hayatına 1998 yılında başlamıştır. Evrim Özen 20 yıldır İzmir Bürosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği Adaylıyı ile siyasete atılan Özen, 2014 yılından bu yana aralıksız olarak Meclis Üyeliği, Grup Sözcülüğü, Grup Başkanlığı ve İlçi Başkanlığı görevlerini yönetmiştir.

1 yıldız Scuba Dalış Eğitmeni ve amatör denizci olan Özen 35 yıldır Balçova'da ikamet etmektedir. Evrim Özen iki çocuk annesidir.

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Ak Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen kimdir?
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