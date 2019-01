Kahramanlar unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de,iki yıl önce terör örgütü PKK'lılarca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi. İzmir Adliyesinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajlarının okunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sekin'in, güzel kentin çocukları ağlamasın diye şehadete koştuğunu anlattı. Törenin sonunda dualar okunurken, bazı adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, protokol üyelerinin yanı sıra şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia ile kızı Dila Sekin, mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can da törene katıldı. Bu arada İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan Sekin'in şehit edilişini anlatan mermer kitabe, heykelinin yanına yerleştirildi. Sekin'in Elazığ'da yaşayan babası Mehmet Zeki Sekin ise "Şehidim için her ne kadar üzülsem de kahramanlığından dolayı vatanım, milletim ve kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Bu gurur sadece benim gururum değil tüm Türkiye'nin gururudur" dedi.