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'da operasyonu! 6 kişi yakalandı

'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 11:39
Konya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu hap satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları S.K. (19) ile M.Ş.T. (34), S.K. (20), G.G. (19), M.Ç. (19) ve O.Y.B'yi (18) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzeri ve evlerindeki aramada, bir miktar esrar, kenevir tohumu, 845 uyuşturucu hap, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği, 96 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı
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