Reşat Gençtürk kimdir? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk oldu

Reşat Gençtürk, 1958 yılında Makedonya Prilepe'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Gençtürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK PARTİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali Aslan, Bergama'da Hakan Koştu, Beydağ'da Ogün Asil Aydoğdu'yu belediye başkanlığına aday gösterdi.
Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan Korkmaz, Gaziemir'de Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe'de Burcu Dereci'yi belediye başkanlığına aday gösterildi.
Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterildi.
Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu, Menderes'te Bülent Soylu, Menemen'de Durmaz Bayraktar, Ödemiş'te Münir Bezmez'i belediye başkanlığına aday gösterildi.
Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de Selman İçelli, Torbalı'da Adnan Yaşar Görmez, Urla'da Adıgüzel Demirel'i belediye başkan adayı gösterildi.