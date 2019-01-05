Bakanlıktan 'Seyyar Sandık' genelgesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı hastalar için yürütülecek "seyyar sandık" uygulamasına ilişkin esasları içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurulacak.

"Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılık süreci belirtilecek. Raporlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde ise barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.

E-RAPOR SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK RAPOR DÜZENLENECEK

Aile hekimlerince "Yatağa Bağımlı Kişiler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" formatına uygun şekilde Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecek.

Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişiler için tekrar rapor düzenlenmeyecek. Bu kişilere düzenlenen raporlar hekim ekranlarından görülebilecek. Ayrıca bu raporlar, https://erapor.saglik.gov.tr internet adresinden ilçe seçim kurullarınca referans numarası girilerek kontrol edilebilecek. Raporlar sadece yatağa bağımlı olup seçim sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenlenecek. Düzenlenen raporlar elektronik imza ile imzalanacak, e-Rapor sisteminden çıktı alınarak bir nüshası ıslak imzalı şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Rapor düzenleme işlemleri en geç 17 Ocak'ta sona erecek.