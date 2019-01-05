Seçim genelgesinde milli irade vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde milletin iradesinin sandığa yansıması konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi. Genelgede, seçimlerin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önemler anlatıldı. Genelgede, seçimlerin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gereken tüm önlemler alınacağı ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterileceği kaydedildi.