Seçmen listeleri askıda

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşları belirleyen seçmen listesi dünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Adres değişikliği yapmak isteyen seçmenler nüfus müdürlüklerinden aldıkları tescil edilen yeni adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formu ve eklerini ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bu adreste oy kullanabilecekler. Listeler, www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek. ANKARA