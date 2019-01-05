Şehit yakınlarına 260 milyon TL destek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, binlerce dar gelirli aile ve şehit yakını ve gazileri sevindirecek bir konut edindirme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, yıllık değerlendirme toplantısında şunları söyledi: "Son 15 yılda binlerce şehit yakını ve gazi ailemizi düşük kredilerle ev sahibi yaptık. Bu yıl da 260 milyon TL daha bu ailelerimize düşük kredi desteği ile konut imkanı sunacağız. Doğu ve Gündeydoğu Anadoılu bölgesinde terör olaylarından zarar gören 23 bin aileye inşa ettiğimiz evleri teslim ettik. Çevre Bakanlığı ile 28 ilde, 25 milyon metrekarede 52 millet bahçesinin inşası sürüyor. 14'ünün de projesi tamamlanmak üzere. "