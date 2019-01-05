Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: 2018 yılında cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ÜLKEMİZE YATIRIM YAPAN HİÇ KİMSE PİŞMAN OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR

Fabrikamızın istihdamın yanı sıra Manisa'da ticaretin gelişmesinin de katkıları olacağına inanıyorum. Böylesi bir yatırımın hizmete girmesi ayrıca takdire şayandır. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketinden olan Pepsico'nun 6. tesisini ülkemizde inşa etmesi ülkemize ve ekonomimize duyulan güvenin bir tezahürüdür. Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Ülkemize yatırım yapan kimse hiçbir zaman pişman olmamıştır, olmayacaktır.

SON 15 YILDA ÖZEL SEKTÖRÜMÜZÜN DAİMA YANINDA OLDUK

Son 15 yılda hükümet olarak özel sektörümüzün daima yanında olduk. Bugün Yatırım Ofisimiz direk şahsıma bağlıdır. Şahsıma direk bağlı olmasının sebebi ise uluslararası yatırımcılar, yerli yatırımcılar herhangi bir endişeye kapılmadan ülkemde rahatlıkla bağlı olduğu yer bu ofisin Cumhurbaşkanlığı makamı olduğuna göre burada herhangi bir sıkıntı yaşamam anlayışıyla gelip burada yatırım yapabilmeli.



GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZ TERÖRDEN ARINDIRILINCA YATIRIMCI GELECEK

Okul yıllarımda bir hocam derdi ki, "Para bir civa gibidir, uygun bir yeri bulunca oraya kaçar". Güneydoğu Anadolu bölgemizi terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Bugünleri de göreceğiz. O zaman terörün de esamisi inşallah okunmayacak. Bu süreçte Türk müteşebbislerin yurt dışında yatırımlarında çok ciddi artışlar oldu. Yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimiz 122 ülkede 322 milyar dolara ulaştı.

BENİM GÖREVİM BAKANLARINA HEDEF VERMEKTİR

İhracatımızın 5 kat artışla 168.1 milyar dolara çıkması Türkiye'ye olan ilginin neticesidir. Benim görevim bütün Bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben gider bakan olurdum. Biz hedef vereceğiz, bakanlarımız da dünyayı kazan kendileri de kepçe olacak, dalıp, dalıp çıkacaklar. Ülkemiz yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en güvenilir en liberal limanlardan biridir. Zengin ile fakir arasında uçurumu gidermek için, sosyal yardımlardan desteklere kadar pek çok alanda vatandaşımızın yanında olduk.

