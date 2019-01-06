CHP’de ittifak depremi

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CHPGaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Hayri Sucu, partisinin ittifak çalışmaları kapsamında Gaziantep'ten aday çıkarmama kararının kendilerine danışılmadan alındığını belirterek tepki göstermiş, "Genel Başkanımız hep demokrasiden bahsediyor ama biraz da parti içinde demokrasiyi çalıştırsa" demişti.CHP'nin aday çıkarmama kararı üzerine SABAH'a yaptığı açıklamada Hayri Sucu , "İl Yönetimi olarak bizim haberimiz yok, milletvekillerinin de haberi yok. Bizde parti içi demokrasi farklı işliyor. Sayın Genel Başkanımız dışarıya demokrasi dersi vereceğine biraz da bizde demokratik kanalları işletse iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.Yaşanılan sürecin ardından CHP Genel Merkezi, tepkilerinin kamuoyunda ve medyada yer almasının ardından parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri iddiasıyla Sucu ve il yönetimini görevden alma kararı verdi. Kararı dün akşam öğrenen Sucu, karara tepki göstererek, "Bu göreve beni Kemal Kılıçdaroğlu atamadı, il örgütüm seçti. Bana yapılan bu muamele antidemokratiktir" dedi.