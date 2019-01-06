Cumhur İttifakı millet iradesini yine ortaya koyacak

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da İzmir'deki tanıtım programında konuştu. İşte Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları;İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçe başkan adayımızla birlikte zaferle tamamlamaya var mısınız? İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve inşallah 1 Nisan sabahı İzmir hizmetle buluşacak. İlan edilecek adaylarımızın her biri İzmir Büyükşehir ve 30 ilçesinde seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan, liderimizin vizyonu bizler için, adaylarımız için rehber olacaktır. İçinizde taşıdığınız sevgi ve samimiyetin dalga dalga bütün İzmirlileri kucaklayacağına yürekten inanıyorum. 31 Mart'ta zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.Cumhur İttifakı ülkemiz, İzmir, Ankara gibi diğer illerimizde demokrasinin daha da güçlenip, millet iradesinin üzerinde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacaktır. Dünyanın en eski şehirlerinden olan İzmir hizmetlerin en güzeline layıktır. İzmir bizi İzmir'e Başkan Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz projelerden ve hizmetlerden bilir. Belediye başkanlarımız bu hizmetleri daha ileriye taşıyacaktır.31 Mart bu kent içinbüyük bir fırsat. İzmir için nezaman yatırım yapmakistesek, onlar 'laiklik'diyor, 'yaşam tarzı'diyor. İzmirliartıkbuna inanmıyor. SayınCumhurbaşkanımızın bize olangüvenini boşa çıkarmayacağız.Çalmadık kapı bırakmayacağız.Allah yardımcımızolsun.Kazanan İzmirolsun.