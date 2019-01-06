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’nün abisi, hücre evinde yakalandı

Giriş Tarihi: 6.1.2019
FETÖ’nün abisi, hücre evinde yakalandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki gaybubet evine düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Erzurum Bölge Abisi Fatih Söğüt yakalandı. Evde yapılan aramada da 13 bin 400 dolar, bin 390 TL, 3 cep telefonu ve başka biri adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Söğüt'ün, örgüt dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya da para yatırdığı belirlendi. Trabzon merkezli 8 ilde düzenlenen bir başka operasyonda, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen, 13 şüpheli, ByLock kullanıcılarına yönelik diğer bir operasyonda ise aralarında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olan Ayşe Adıgüzel ile hemşire, özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen, şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5'i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR-Ali ALTUNTAŞ-İlhan DEMİRCİOĞLU/SABAH
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FETÖ’nün abisi, hücre evinde yakalandı
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