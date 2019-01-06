İhracat rekoru kırdık

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından olan PepsiCo'nun üretim tesisi ile şaft üretimi yapan Tirsan Kardan Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PepsiCo Fabrikası'nın açılışını yapan Erdoğan, Türkiye'nin, yatırım için dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:Türkiye ekonomisi, çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır. Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolar. Güneydoğu Anadolu bölgemiz terörden arındığında küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri ve o zaman tabii ki terörün de esamesi inşallah okunmayacak.Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir. (İhracat) 2018'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. 168,1 milyar dolara ulaştık. İnşallah herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız. Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek. Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi. Erdoğan, ilk fabrikanın açılışının ardından hemen karşısındaki şaft üretimi yapan Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine yürüyerek geçti. Burada da kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Yaklaşık yıllık 80 milyon dolarlık ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık 250-300 milyonlara tırmanacaktır. Sadece ihracat değil ülkemizde otomotiv sektörü, savunma sanayii ileri derecede gelişiyor. Verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı" dedi. Başkan Erdoğan dün ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulan mevlide katıldı, burada Kur'an okudu. Erdoğan, Kuzey Irak ve Iğdır'da şehit olan askerler Mahmut Mücahit Ülgen ve Ahmet Furkan Köse'nin ailelerine de taziye telgrafı gönderdi.BaşkanErdoğan, İzmir programında kendisine sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla sohbet etti. Yalçın'ın, "Senin için ölürüm. 3 gündür buradayım. Yerini, odanı hazırladık. Babama ölürüm ben, sen benim babamsın. Şimdi Manisa'da iki açılışın var ya oraya geleceğim" sözleri Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.