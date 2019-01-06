İradenize ipotek koyanlardan İzmir’i kurtaralım

AK Parti'nin İzmir adayları, Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıklandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra bakanlar da katıldı. İşte Erdoğan'ın salonu dolduran coşkulu kalabalık önünde yaptığı konuşmanın satırbaşları;

İkinci şahadet yıldönümüne eriştiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin'i anıyorum. Fethi Sekin ile birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir ilçe adaylarını açıkladı

İSTİKLAL AŞKIMIZIN ÇİÇEĞİ

İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya. O çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin çiçekleridir. İzmir sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır. İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çakabey'lerin kahramanı, İzmir'i gavura yar etmeyiz diyenlerin hesapsız memleket sevgisi var. Bu şehir her gece hayalimizde, gece de hep düşümüzde olmuştur. İzmir istiklaline ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa'nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mı? İşte gönlümün efendisi İzmir budur. AK Parti iktidarı döneminde aynı ruh ve heyecanla ülkemizi hızlı bir kalkınma sürecine soktuk.



"İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir"

2018 ihracat rakamları açıklandı. İhracatta 168.1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Son 16 yılda İzmir'e 67 katrilyonluk yatırım yaptık. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekirdi. Yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2060 yatak kapasiteli ilk dev şehir hastanesine İzmir kavuşacak. Yaparsa AK Parti yapar. Yerel parti iktidarı ile birleşince İzmir bir başka güzel olacak. İzmir'in çöpleri bu asırda vahşi depolamayla depolanıyor. İzmir'e bu yakışır mı? CHP hava kirliliği demek. CHP demek rüşvet demek. Yolsuzluk demek. Nihat Zeybekci kardeşim başkan seçilince vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak. Kompost gübre olacak. Millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz. Her şey İzmir için. Biz İzmir'e yaptığımız yatırımları oy hesabıyla yapmıyoruz. İzmir'i hesapsız seviyoruz. Hizmetleri de hesapsız yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi İzmir'den verdi

BAY KEMAL 'ÇİFTÇİYE NE VERDİN' DEMEZSİN

Bu ay sonuna kadar tarımsal desteklerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği 550 milyon lira, çiğ süt desteği 340 milyon, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum desteği 100 milyon lira, tarım alanlarını koruma desteği 84 milyon 400 bin lira. Toplam destek 2 milyar 35 milyon lira. Bay Kemal bundan sonra inşallah çiftçiye ne verdin demezsin. Resmi ağızdan açıkladım. Seninki resmi değil, gayri resmi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Aday Tanıtın Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu

KİM GİYİMİNDEN DOLAYI SIKINTI YAŞADI?

Geçmişte ilklerin şehri olan İzmir'in mahzun kalmasına gönlümüz razı olmuyor. Gidin Şırnak, Van ve Mardin'i görün. Hepsini değiştirdik. İzmir'i bu geri kalmış olan yönlerini Nihat kardeşimle inşallah aşacağız. Yaşam tarzı dediniz. İrtica dediniz. Siz bu yanlış iradeyi inanıyorum tersine çevireceksiniz. Halbuki geride 16 yıllık AK Parti iktidarı var. Kim nerede giyiminden kuşamından dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı.



İDEOLOJİ KILIFLI BECERİKSİZLER İZMİR'İN ZAMANINI ÇALDI

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci programda yaptığı konuşmada "İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır. İzmir'imiz için hükümetimizin yapımı devam eden projeleri muhteşem. 31 Mart'la birlikte İzmir'de bir seferberlik başlayacak: İzmir'i dünya şehri yapma seferberliği! Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Sözümüzü tutacağız. Emanete ihanet etmeyeceğiz. İzmir'in kalbine girmeye geldik" dedi.