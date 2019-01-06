Sarıkamış için onbinler yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ınSarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı sırasında 90 bin askerin donarak şehit olmasının 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, önceki akşam Sarıkamış'taki Kazım Karabekir Camii'nde mevlit okutuldu. Ardından "Asımın nesli asrın yürüyüşü" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için 10 bini aşkın vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplandı. Dondurucu soğuğa rağmen etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti. Aileleriyle birlikte gelen minikler de ellerinde meşalelerle yürüyüş için bekledi. 4 yaşındaki Ahsen Öztürk "Şehitlerimiz için geldim" derken, Bursa'dan gelen Şair Kenan Süküt, "Üşümek ve donarak şehit olan askerlerin yaşadıklarını bir an da olsa hissetmek için buradayım" diye konuştu. Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binler Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü. Yurdun birçok yerinde de Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.