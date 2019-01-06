Şehidimin ruhu incinir kabul edemem

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İstanbul Güngören'de PKK terör örgütünün 2008'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 14 yaşındayken hayatını kaybeden Furkan Şentürk'ün adı, Muş'ta okul kütüphanesine verildi. Okul yönetimi, şehidin İstanbul'da yaşayan anne ve babasını da arayıp, kütüphane açılışına davet etti. Aileye uçak biletlerinin karşılanacağı bilgisi de verildi. Ancak emekli işçi olan ve halen Güngören'de egzoz imalatında çalışan 69 yaşındaki baba, "Şehidimin ruhu incinir" diyerek uçak parasını kabul edemeyeceklerini söyledi. Üstelik, öğrenciler için maddi bağış bile yaptı.Kendi imkânlarıyla kütüphane açılışına katılan Şentürk çifti, yoksul öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için okul yönetimine imkânları ölçüsünde maddi bağış da yaptı. Açılış töreni, il milli eğitim müdürü ve jandarma komutanının da katıldığı bir törenle gerçekleşti. Törende, şehitlerin ruhu için Kuran okundu, konuşmalar yapıldı.Törende duygu dolu anlar yaşayan şehit annesi Şadiye Şentürk ile baba Mustafa Şentürk, SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Bizi çok mutlu ettiler. Ayaklarımız yerden kesildi. Unutulduğumuzu sanarken şehit oğlumuzun adını orada görmek bize tarif edilemez duygular yaşattı. 6 Ocak oğlumuzun doğum günüydü. Bizim için doğum günü hediyesi gibi oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Terör örgütleri hiçbir zaman başarılı olamayacak. Biz bu topraklarda ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız."