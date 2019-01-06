Sekin dualarla anıldı: Sana yakışan buydu oğul

BUGÜN NELER OLDU

İzmirAdliyesi önünde, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıya anında müdahale ederek kahramanlığı ile olası bir faciayı önleyen Şehit Polis Fethi Sekin, şehadetinin ikinci yıl dönümünde Elazığ'daki mezarı başında dualarla anıldı. Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başındaki anmaya çok sayıda vatandaş ve il protokolü katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Anma programında konuşan, Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, Fethi Sekin'in kahraman bir vatan evladı olduğunu söyledi. Fethi Sekin'in yiğitçe ve mertçe, hain teröristlerle çatıştığını ifade eden Sekin; "Sana yakışan da buydu oğul" dedi./ SABAH