Şiddete karşı ortak komisyon kurulacak

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacak. Son olarak Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan olaylar üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı harekete geçerek, bu üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.Yapılan görüşme neticesinde İçişleri Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldı.Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek.Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı'na sunulacak ve sonrasında uygulamaya konulacak.