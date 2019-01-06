Yatağa bağımlı seçmenler için rapor uyarısı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanlığı da yatalak hastalarlın seyyar sandıklarda oy kullanması konusunda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca'nın imzasıyla yayımlanan genelgede aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişilerin 31 Mart yerel seçimlerinde seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için tekrar rapor düzenlenmesine gerek olmadığı hatırlatılarak yapılacak işlemler şöyle anlatıldı: "Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edilecek Seyyar Sandık Kurulu Halep Formu ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurulacak. 'Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılık süreci belirtilecek. Raporlar ıslak imzalı, elektronik imzalı ve barkodlu düzenlenecek. Rapor düzenleme işlemleri en geç 17 Ocak'ta sona erecek."