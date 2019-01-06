Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yıldırım’dan CHP’li rakibi İmamoğlu’na tebrik telefonu

Yıldırım’dan ’li rakibi İmamoğlu’na tebrik telefonu

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019
Yıldırım’dan CHP’li rakibi İmamoğlu’na tebrik telefonu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. Başkan adaylığı hakkında tebriklerini ileten Yıldırım'ın, seçim çalışmalarının hayırlı geçmesi dileğinde bulunduğu öğrenildi. Cuma günü Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından seçim çalışmalarını başlatan Yıldırım, ilçelerdeki temaslarını sürdürüyor. İstanbul projelerini yarın yapacakları toplantıyla değerlendireceklerini belirten Binali Yıldırım, 15 Ocak tarihinden itibaren yoğun şekilde projelerini duyurmaya başlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım’dan CHP’li rakibi İmamoğlu’na tebrik telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN