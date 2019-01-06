Yıldırım’dan CHP’li rakibi İmamoğlu’na tebrik telefonu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. Başkan adaylığı hakkında tebriklerini ileten Yıldırım'ın, seçim çalışmalarının hayırlı geçmesi dileğinde bulunduğu öğrenildi. Cuma günü Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından seçim çalışmalarını başlatan Yıldırım, ilçelerdeki temaslarını sürdürüyor. İstanbul projelerini yarın yapacakları toplantıyla değerlendireceklerini belirten Binali Yıldırım, 15 Ocak tarihinden itibaren yoğun şekilde projelerini duyurmaya başlayacak.