Afrin’de 2 bin tuzak imha edildi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın, geçtiğimiz 18 Mart'ta terör örgütü YPG'den temizlediği Afrin'de bomba imha ve temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, geçen 10 ayda 2 bin patlayıcının ilçede etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Örgütün kamufle ederek gizlediği el yapımı patlayıcıları ise Kuran-ı Kerim, çocuk oyuncağı, terlik ve battaniye gibi eşyalara yerleştirdiği ortaya çıktı. Mayın ve patlayıcıların tespitinde Mehmetçik'e Zati ve Ayevi adlı mayın arama köpekleri de büyük destek veriyor. SABAH'ın ulaştığı tuzak temizleme timinde görevli bir yetkili 18 Mart 'tan bugüne kadar 302'si mayın ve bin 700 'ü el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 2 bin 2 tuzağı tespit edilerek imha edildiğini söyledi.