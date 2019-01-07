Bu da FETÖ’nün ‘nokta’lı sınav taktiği

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ'nün MİT'in de aralarında bulunduğu devlet kurumlarına eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerine yönelik görülen davada, "örgüt yöneticiliği" suçundan yargılanan sanık H.A. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Verdiği ifadelerde ise örgütün bilinmeyen "sınav taktiğini" şu ifadelerle anlattı: Dışişleri Bakanlığı'na giriş için düzenlenecek yazılı sınavdan önce bize 'Soru kağıtlarının arkasına nokta ile işaret bırakmanız gerekiyor.' denildi. Nokta ile işaret bıraktığımız zaman sınav kağıtlarını okuyanlar, bizim bu örgüt ile irtibatlı olduğumuzu bilecek ve daha yüksek not verecekti. Görünecek şekilde bıraktık. Ben sınavı bu şekilde kazandım. Bu şekilde de bakanlıkta örgütle ilişkisi olanların sayısı artıyordu.