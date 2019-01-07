Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li Selin Sayek Böke'den Mansur Yavaş çıkışı

'li Selin Sayek Böke'den çıkışı

İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke, Marmaris’te katıldığı panelde ’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili konuştu. Böke, “Mansur Yavaş’ın doğru bir aday olmadığını televizyon kanallarında söylemiş biriyim. Oy kullanmaktan çekinecek bir siyasetçi değilim. Ama artık aday oldu dedi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:22
CHP'li Selin Sayek Böke'den Mansur Yavaş çıkışı

Marmaris'te, "Yerel Yönetim, Kent Kimin İçin?" paneli düzenlendi. Panele CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke konuşmacı olarak katıldı.



"DOĞRU BİR ADAY OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Katılımcılardan biri Böke'ye, "CHP Parti Meclisi toplantısında Mansur Yavaş'ın adaylığı oylanırken oylamaya neden katılmadınız?" diye sordu. Oy kullanmaktan çekinmediğini belirten Böke, "Mansur Yavaş'ın doğru bir aday olmadığını televizyon kanallarında söylemiş biriyim. Oy kullanmaktan çekinecek bir siyasetçi değilim. Ama artık aday oldu. CHP'nin iktidarı için mücadele edecek biri olarak da sonuna kadar bana ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim. Oy kullanamadım, çünkü Meclis'te bütçe konuşmam vardı. Grup başkanvekillerimiz 'Hemen gitmen gerekiyor' dedi. Konuşmamdan 10 dakika önce Parti Meclisi'nden fırladım. Konuşmamdan sonra maalesef Parti Meclisi toplantısı biterken yetiştim" dedi.

CHP-İyi Parti ittifakında kriz!

İşte seçim öncesi ve seçim sonrası CHP'nin dine bakış açısı!

İYİ Parti adayları CHP’de kriz yarattı

CHP'li Başkan bu soruya cevap veremedi! Borcunuz ne kadar?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Selin Sayek Böke'den Mansur Yavaş çıkışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN