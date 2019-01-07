CHP'li Selin Sayek Böke'den Mansur Yavaş çıkışı

Marmaris'te, "Yerel Yönetim, Kent Kimin İçin?" paneli düzenlendi. Panele CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke konuşmacı olarak katıldı.





"DOĞRU BİR ADAY OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİM"



Katılımcılardan biri Böke'ye, "CHP Parti Meclisi toplantısında Mansur Yavaş'ın adaylığı oylanırken oylamaya neden katılmadınız?" diye sordu. Oy kullanmaktan çekinmediğini belirten Böke, "Mansur Yavaş'ın doğru bir aday olmadığını televizyon kanallarında söylemiş biriyim. Oy kullanmaktan çekinecek bir siyasetçi değilim. Ama artık aday oldu. CHP'nin iktidarı için mücadele edecek biri olarak da sonuna kadar bana ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim. Oy kullanamadım, çünkü Meclis'te bütçe konuşmam vardı. Grup başkanvekillerimiz 'Hemen gitmen gerekiyor' dedi. Konuşmamdan 10 dakika önce Parti Meclisi'nden fırladım. Konuşmamdan sonra maalesef Parti Meclisi toplantısı biterken yetiştim" dedi.

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