Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Devlet korumasındaki 13 bin çocuğa “Hayat” dersi

Devlet korumasındaki 13 bin çocuğa “Hayat” dersi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Devlet korumasındaki 13 bin çocuğa “Hayat” dersi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yüz günlük icraat programında duyurduğu, devlet koruması altındaki çocukların toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılımını hedefleyen Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor. Yaklaşık 13 bin çocuğu hayata hazırlamayı hedefleyen program beş farklı yaş grubuna hitap edecek. Temizlik, mahremiyet, sorumluluk, arkadaş seçimi, beslenme, insan ilişkileri, para yönetimi, öfke kontrolü, meslek seçimi, stresle baş edebilme gibi birçok başlıkta eğitim verilecek. Hazırlanan programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet korumasındaki 13 bin çocuğa “Hayat” dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN