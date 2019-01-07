Devlet korumasındaki 13 bin çocuğa “Hayat” dersi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yüz günlük icraat programında duyurduğu, devlet koruması altındaki çocukların toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılımını hedefleyen Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor. Yaklaşık 13 bin çocuğu hayata hazırlamayı hedefleyen program beş farklı yaş grubuna hitap edecek. Temizlik, mahremiyet, sorumluluk, arkadaş seçimi, beslenme, insan ilişkileri, para yönetimi, öfke kontrolü, meslek seçimi, stresle baş edebilme gibi birçok başlıkta eğitim verilecek. Hazırlanan programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendi.