FETÖ'nün "izdivaç" sorumlusu çifte hapis cezası

- İzmir'de FETÖ'ye ilişkin davada örgütün sözde Karşıyaka eyaletinin muhasebecisi ve "izdivaç" sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay, eşine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan çift, 6 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Orhan Ergüt ile tutuksuz yargılanan eşi Elmas Ergüt ve avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında örgütün sözde Karşıyaka eyaletinin genel muhasebecisi Orhan Ergüt'ün, FETÖ'nün yurt dışındaki mensuplarının masraflarını karşılamak için paralarla işlem yapan, Pakistan ve Zanzibar'a para transferi gerçekleştiren ve örgüt üyelerinin iradelerini hiçe sayarak evlenmeleriyle ilgili karar veren kişi ve "izdivaç" sorumlusu olarak bilindiğini belirtti.

Elmas Ergüt'ün de eşi gibi örgütün "izdivaç sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden savcı, iki sanığın da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Orhan Ergüt'e 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'e de 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Orhan Ergüt'ün tutukluluk halinin devamına hükmedildi.