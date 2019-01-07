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'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

'nın Ceylanpınar ilçesi karşındaki 'nin ilçesinde /'li teröristler bir caddenin üzerini demirlerle kapatmaya hazırlanıyor. Bölgede halka baskı uygulayan teröristler, 170 öğretmeni de işine son vererek silah altına aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:56
Rasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi panik içerisinde olan PKK/PYD'li teröristler Rasulayn ilçe merkezinde bir caddeyi tamamen kapattı. Teröristlerin yoğun olarak kullandıkları caddeyi boydan boya demirlerle montajlayıp, İHA ve SİHA'ların görüntü almaması için üzeri brandalarla kapatmaya yönelik çalışma yürütüyor.

Öte yandan PKK/PYD'li teröristler bölgede sivil halka de baskı uygulamayı sürdürüyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen teröristlerin son olarak Rasulayn'daki 170 öğretmeni işine son vererek silah altına aldı ve okullarda askeri eğitime tabi tuttuğu belirtildi.

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