Ünlü Koleksiyonerden ‘Dolandırıldım’ icrası!

Ünlü koleksiyoner Hasan Türel, Beyaz Art Müzayedecilik şirketi ile Konsinye Tesellüm sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 49. Beyaz Müzayede Klasik Sanat Eserleri Sergisi'nde kapsamında, Türel'e ait tablolar satışa çıkarılacaktı. Sergiden birkaç gün önce Türel tarafından tablolar, Beyaz Art Müzayedecilik çalışanlarına teslim edildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Söz konusu tarihte gerçekleştirilen müzayede ünlü koleksiyonere ait, Ercüment Kalmıkoğlu'nun 'Küçük Kız' ve Celile Hikmet'in 'Nü' eserleri satıldı. Fakat satışın gerçekleşmesi ardından iddiaya göre Türel, Beyaz Art Müzayedecilik'ten parasını alamadı. Sattığı iki adet tablodan yaklaşık 18 bin lira alacağı olduğunu belirten ünlü koleksiyoner avukatı Selin Erkaymaz aracılığıyla şirket hakkında icra takibi başlattı.





'DOLANDIRILDIM'

İcra takibi devam ederken Türel'in avukatı Erkaymaz bir de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak şirket yetkililerinin müvekkili Hasan Türel'i dolandırıldığını ileri sürdü. Avukatın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şirket yetkilileri ise Türel tarafından başlatılan icra takibine itiraz ederek Türel ile aralarında her hangi hukuki bir durumun olmadığını ileri sürdü.



