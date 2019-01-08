Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir. Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz.

31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz. Bu hafta sonu Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'da adaylarımızı açıklayacağız. Diğer illerimizin aday tanıtım toplantısını da hafta sonuna kadar arkadaşlarımız gerçekleştirecek.

CUMHUR İTTİFAKIMIZA TÜM PARTİ MENSUPLARIMIZIN DESTEK OLMASI LAZIM

Yaptığımız ittifak konusunda tüm parti mensuplarımızın, verilen kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kararımızı enine boyuna istişare edip veriyoruz. Kimse kalkıp ben diye hareket etmesin.

KOLTUĞUNU KAYBETMEMEK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAY OLMADI

Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu marjnal bir parti gibi davranıyor olmasıdır. Koltuğunu kaybetmemek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi.

Bizans askeri kıyafeti giyen provokatörleri savunan da bu zat oldu. CHP eskiden beri tüm hizmetleri engellemek için var gücüyle çalışmıştır.

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